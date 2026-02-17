TARJA mit Tourterminen und Albumankündigung
Die Ausnahmesängering Tarja Turunen hat via Social Media neue Tourtermine für die "FRISSON LIVE 2026"-Tour bekannt gegeben. Parallel zu den Shows soll ein neues Studioalbum erscheinen, so die Künstlerin.
Der Vorverkauf beginnt am 18.02.2026.
Hier die Tourtermine:
30.09 Berlin · Huxley
01.10 Hamburg · Markthalle
02.10 Rostock · MAU Club
04.10 Dresden · Parkhotel Ballsaal
05.10 Jena · F-Haus
06.10 Munich · Backstage Werk
08.10 Innsbruck · Music Hall
09.10 Pratteln (CH) · Z7
11.10 Lindau · Club Vaudeville
12.10 Cologne · Essigfabrik
13.10 Frankfurt · Batschkapp
15.10 Osnabrück · Hyde Park
16.10 Gersthofen · Stadthalle
17.10 Vienna · Szene (Simm City)
