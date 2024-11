Am 13. Dezember 2024 veröffentlicht HELLOWEEN via Reigning Phoenix Music bekanntlich das Album "Live At Budokan".

Nun hat die Band mit dem Klassiker 'Eagle Fly Free' einen weiteren Song aus dem Werk veröffentlicht.

Eagle Fly Free

https://www.youtube.com/watch?v=RwQVCIWocB4

