EXODUS nimmt AC/DC-Song auf

Die Thrash-Metaller EXODUS haben via Nuclear Blast eine Coverversion des AC/DC-Klassikers 'Beating Around The Bush' veröffentlicht. Der Song, der ein Gastsolo des ehemaligen EXODUS-Gitarristen Rick Hunolt enthält, wurde ursprünglich während der Aufnahmen für das Album "Persona Non Grata" aus dem Jahr 2021 aufgenommen, bisher allerdings noch nicht veröffentlicht.

Mal schauen, ob sie den Song dann auch auf dem kommenden Rock Hard Festival zocken werden.

Beating Around The Bush

https://www.youtube.com/watch?v=TC3Yj87_xAE