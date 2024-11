Neue Veröffentlichung von THIN LIZZY seit über 40 Jahren

THIN LIZZY verkündet einen neuen Release. Der erste seit über 40 Jahren. "The Acoustic Sessions" heisst das Werk und wartet mit Akustikversionen bekannter Songs der Rock-Legende auf. Eigens dafür hat Original-Gitarrist und Gründungsmitglied Eric Bell die Gitarrenparts auf der Akustikgitarre neu eingespielt. Die Original-Gesangsspuren des 1986 verstorbenen Thin-Lizzy-Frontmanns Phil Lynott hat man hierbei aber glücklicherweise so gelassen und nicht neu bearbeitet. Das Werk erscheint am 24.1.2025 via Decca. Mit dem Evergreen 'Whiskey In The Jar' gibt es bereits auch etwas zu lauschen.

Whiskey In The Jar

https://www.youtube.com/watch?v=AvHStjPKmV8