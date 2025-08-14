HEADS FOR THE DEAD: Neues Album für Oktober angekündigt
Die international besetzte Horror-Death-Metal-Band HEADS FOR THE DEAD wird am 10.10.2025 ihr viertes Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Never Ending Night Of Terror" und wird via Pulverised Records erscheinen.
Aus dem neuen Werk ist mit 'To The Very Last' bereits die erste Single am Start.
Die Tracklist liest sich so:
01. The Vastness Of Time
02. Death Mask
03. Phantasmagoria
04. In Disgust We Trust
05. Never Ending Night Of Terror
06. Give Me Life
07. The Harvester
08. The Shape Of Light Bleeds Black
09. To The Very Last
10. Witchkrieg (Goblin Tribute)
Line-up:
Jonny Pettersson - Guitars, Bass, Keyboards, Effects
Ralf Hauber - Vocals, Lyrics
Matt Moliti - Guitars
Evan Daniele - Drums
Quelle:
Sure Shot Worx
Redakteur:
Swen Reuter
- Tags:
- heads for the dead never ending night of terror to the very last neues album neue single polverised records
