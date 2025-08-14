MEGADETH: Dave Mustaine kündigt finales Album und Abschiedstour an

Thrash-Metal-Legende Dave Mustaine hat offiziell verkündet, dass das kommende MEGADETH-Album das letzte Studioalbum der Bandgeschichte sein wird. Der Release ist für Anfang 2026 über Mustaines Tradecraft-Imprint in Zusammenarbeit mit dem neuen Label BLKIIBLK geplant.



Die erste Single soll im Herbst erscheinen, zeitgleich mit dem Start der weltweiten Vorbestellungen. Parallel dazu wird MEGADETH 2026 eine globale Abschiedstour starten.



Auch ein neues Memoiren-Buch von Mustaine ist für nächstes Jahr angekündigt. In einem emotionalen Statement erklärte der Frontmann:



"Die meisten Musiker können nicht auf eigenen Wunsch und auf ihrem Höhepunkt abtreten  ich schon. Der schwerste Teil ist, sich von den Fans zu verabschieden. Seid nicht traurig, feiert mit uns. Wir haben gemeinsam etwas geschaffen, das es so nie wieder geben wird. Wir haben einen Musikstil gestartet, eine Revolution entfacht und die Gitarrenwelt verändert."





Die ersten Termine der Abschiedstour sollen noch dieses Jahr bekanntgegeben werden. Fans können sich bereits jetzt für exklusive Infos und Angebote rund um das finale Album registrieren.

