HAMMER KING hat Grund zum Feiern

HAMMER KING feiert zehn Jahre "True Royal Metal" mit einem Doppel-Release. Am 19.12.2025 erscheinen sowohl das neu gemasterte Debüt "Kingdom Of The Hammer King" (10th Anniversary Edition) als auch das erste Live-Album der Band, "Hammer King X  Alive In 25".





Zum runden Jubiläum hat Alexander Ecker das legendäre Erstlingswerk neu gemastert und ihm einen wärmeren, zugleich druckvolleren Sound verpasst. Auch das Artwork wurde überarbeitet und erstrahlt zum zehnten Geburtstag in neuem Glanz. Als Vorgeschmack ist der Titeltrack 'Kingdom Of The Hammer King' bereits jetzt auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar.





Parallel dazu präsentiert die Band mit "Hammer King X  Alive In 25" ihr erstes Live-Album, aufgenommen bei Auftritten auf dem Summer Breeze, Bongert Open Air, Formosa Bierfest und beim traditionellen Heimspiel im 7er Club Mannheim.

