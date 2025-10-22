Neuer Vorab-Track von BLUT AUS NORD

Die französische Avantgarde- und Cosmic Black Metal-Fraktion BLUT AUS NORD veröffentlicht am 28. November via Debemur Morti Productions Album Nr. 16, welches auf den Titel "Ethereal Horizons" hört.

Nun hat die Truppe vor einigen Tagen mit 'The Ordeal' einen weiteren Song aus der Platte vorgestellt.

The Ordeal

https://www.youtube.com/watch?v=4YhporqD74c