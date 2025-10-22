THE RUINS OF BEVERAST - Erster Song aus neuem Album
22.10.2025 | 11:41
Die Atmospheric Black/Doom Metal-Band THE RUINS OF BEVERAST veröffentlicht am 9. Januar 2026 ihr mittlerweile siebtes Album "Tempelschlaf", wie immer über ihr treues Label Van Records.
Nun hat die Kombo uns den ersten Vorab-Track 'Alpha Fluids' aus dem Album vorgesetzt. Viel Spaß beim Hören.
Alpha Fluids
https://www.youtube.com/watch?v=sHCTPIxyyDU
