Neue Musik von AZKETEM

Die deutschen Black Metaller AZKETEM stellen am 12. Dezember ihr drittes Album in die Läden, welches auf den Namen "Amid" hört und via Darkness Shall Rise Productions veröffentlicht werden wird.

Die Platte wird Fans von atmosphärischem Black Metal ebenso begeistern wie Anhänger von Gothic Metal/Rock, da es Menschen anspricht, die sich generell gerne in melancholischen Klängen verlieren. Die Vorbestellung für "Amid" beginnt am 23. Oktober 2025.

Einen ersten akustischen Vorgeschmack liefert euch die Kombo mit dem Song 'Erected To Commemorate':

Erected To Commemorate

https://www.youtube.com/watch?v=vG8G9fdPPr8