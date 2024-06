GRAND SLAM in Harlem

An diesem Freitag, dem 7. Juni erscheint das neue Album "Wheel Of Fortune" von GRAND SLAM. Heute ging das Video von 'Come Together in Harlem' online, einem Stück, das noch bis in die Zeiten Phil Lynotts zurückgeht.





