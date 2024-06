APOCALYPTICA und der Ruf des Ktulu

Noch diese Woche, genauer am 7. Juni 2024, erscheint "Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2". Heute können wir uns daraus das Video zu 'The Call Of Ktulu' anhören.



The Call Of Ktulu







https://www.youtube.com/watch?v=wBnEKQ6u08k

Quelle: Band Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: apocalyptica plays metallica vol 2 the call of ktulu