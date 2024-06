KADAVER mit Box-Set

Das legendäre KADAVER-Debüt “Kadavar” erscheint, nachdem es mehrere Jahre physisch vergriffen war, nun erstmals als Boxset und erstmals auf dem bandeigenen Label Robotor Records am 28.06.2024. Die Box, limitiert auf 1500 Stück weltweit, enthält das Debüt Album in seiner Original Version mit 6 Songs auf transparenter 180gr Vinyl (1000 Stk) und rot transparenter 180gr Vinyl (500 Stk). Erhältlich im Bandshop. Die Bonus LP "Demos & Rarities" erscheint als Picture Pisc, die im Artwork Bilder des Original Master Tapes des Albums nutzt. Neben den Demo Aufnahmen der Songs 'Forgotten Past' und 'Black Sun' befindet sich auf der LP auch der Song 'Tommorrow’s Dead', der zuvor nur auf der Vinyl Compilation "10 Years 8MM Musik" erschienen ist. Der Track 'Living In Your Head' war damals B-Seite der Single "Creature of the Demon" und “´"The Man I Shot" & "Broken Wings" waren Teil des Split Album mit Aqua Nebula Oscillator "White Ring”. Nun werden all diese Songs aus der prägenden Zeit des Debüt Albums erstmals gemeinsam auf Vinyl veröffentlicht.

