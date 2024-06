THIRTEEN GOATS: Neues Video

Soeben wurde der Videoclip von 'Sign Of The Goat' der Death-Metal-Band THIRTEEN GOATS veröffentlicht. Das Stück ist der Eröffner des nächsten Albums "Capricorn Rising", das am 12. Juli erscheinen soll.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: thirteen goats capricorn rising sign of the goat