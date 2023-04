GHOST und GENESIS

Mit dem Klassiker 'Jesus He Knows Me' haben die Jungs von GHOST die Band GENESIS gecovert und einen ersten Vorgeschmack auf die kommende EP "Phantomime" geliefert, die am 18. Mai über Loma Vista Recordings erscheint.

Anbei die Songs der EP:

01. See No Evil (TELEVISION)

02. Jesus He Knows Me (GENESIS)

03. Hanging Around (THE STRANGLERS)

04. Phantom Of The Opera (IRON MAIDEN)

05. We Don't Need Another Hero (Thunderdome) (Tina Turner)