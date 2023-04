RAY ALDER mit neuem Soloalbum

Nachdem "What The Water Wants" 2019 die Solowerke des FATES WARNING-Frontmannes RAY ALDER einleiteten, erscheint nun mit dem schlicht betitelten "II" neue Stücke.

Zum Opener 'This Hollow Shell' stellt er uns einen ersten Vorgeschmack vor.

Die "II"-Tracklist:



1. This Hollow Shell

2. My Oblivion

3. Hands Of Time

4. Waiting For Some Sun

5. Silence The Enemy

6. Keep Wandering

7. Those Words I Bled

8. Passengers

9. Changes