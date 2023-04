JETHRO TULL: Nächster Appetizer

Ehe in zehn Tagen mit "RökFlöte" die neue JETHRO TULL-Scheibe erscheint, gibt es in Form von 'Hammer On Hammer' einen nächsten Vorgeschmack auf die Scheibe.

Die Platte erscheint über InsideOutMusic und beinhaltet folgende Songs:

1. Voluspo

2. Ginnungagap

3. Allfather

4. The Feathered Consort

5. Hammer On Hammer

6. Wolf Unchained

7. The Perfect One

8. Trickster (And The Mistletoe)

9. Cornucopia

10. The Navigators

11. Guardian’s Watch

12. Ithavoll