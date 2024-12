GEWINNSPIEL: Gewinnt ein FIVE FINGER DEATH PUNCH-Paket!

Hach, die Weihnachtszeit - wie schön sie doch ist. Doch diese besinnliche Zeit kann auch verflucht stressig sein, wenn man nicht das passende Geschenk für die Liebsten ergattern kann.

Oder wenn man von der lieben Oma wieder nur die selbstgehäkelten Socken geschenkt bekommt... ihr kennt das...

Doch nun kommen wir ins Spiel! Denn wir haben entweder für euch selbst oder einen glücklichen Beschenkten ein sehr schönes Bündel für euch:

Mit freundlicher Unterstützung von Kinda und Better Noise Music verlosen wir 2 FIVE FINGER DEATH PUNCH-Pakete - bestehend aus jeweils einem T-Shirt (in den Größen M und L) und einer sehr schmucken Vinyl des Albums "AfterLife".

Unter eurem Weihnachtsbaum darf es also gewaltig krachen, wenn Moody und Co. zum Rundumschlag ansetzen. Eine ausführliche Rezension zum Album findet ihr hier. Und jetzt wird es spannend, denn wie könnt ihr eines der beiden Pakete gewinnen?

Und wie schon bei den letzten Verlosungen möchten wir euch einfach besser kennenlernen und von euch wissen, was eure erste CD im Rock-/Metal-Bereich war, eure erste große CD-Liebe also.

Schreibt es gerne an marcel.rapp@powermetal.de. Weitere Infos zu den Artikeln findet ihr hier.

Wir freuen uns auf eure Einsendungen und nostalgischen Trips - LP und Shirt warten nur darauf, von euch in Empfang genommen zu werden!

Mehrfacheinsendungen werden ausgeschlossen - wir wünschen euch viel Glück!