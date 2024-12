Power Of The Dragonflame Festival: Lineup komplett

POWERMETAL.de präsentiert in diesem Jahr das Power Of The Dragonflame Festival. Vor wenigen Tagen hat der Veranstalter mit DON'T DROP THE SWORD das Lineup kompettiert.

Die Band aus Deutschland hat sich mit ihren bisherigen Releases schon einen grossen Fankreis erspielt und gelten als absolut fantastische Liveband. Für Fans von alten Blind Guardian ein absolutes Muss!

Das komplette Lineup sieht also folgendermaßen aus:

FABIO LIONE’s DAWN OF VICTORY (Playing all the Rhapsody Classics); FREEDOM CALL; TWILIGHT FORCE; LABYRINTH (Special Return to Heaven Denied Set); FELLOWSHIP; SKYTRIBE; VISION DENIED; DON'T DROP THE SWORD.

Das Festival findet am 28.Dezember in der Music Hall Geiselwind statt.



Einlass ist um 13 Uhr, die Show beginnt eine Stunde später. Tickets bekommt Ihr unter anderem bei Eventim.



Neugierig geworden? Weitere Detail gibt es beim Veranstalter.