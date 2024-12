DYNAZTY und NANOWAR OF STEEL 2025 auf Tour

Kaum hat DYNAZTY das neue Album "Game Of Faces" angekündigt, das am 14. Februar 2025 via Nuclear Blast erscheint, verkündet die Band jetzt auch eine Europa Tour, gemeinsam mit NANOWAR OF STEEL.



DYNAZTY + NANOWAR OF STEEL + Support EUROPEAN TOUR 2025:



21.02.25 (AT) Wien - Simm City

22.02.25 (DE) Leipzig - Hellraiser

23.02.25 (DE) Stuttgart - Im Wiezemann

24.02.25 (DE) Hamburg - Kaiserkeller

26.02.25 (FR) Paris - La Machine du Moulin Rouge

27.02.25 (CH) Pratteln - Z7 Konzertfabrik

28.02.25 (FR) Lyon - La Rayonne

01.03.25 (DE) Lindau - Vaudeville

02.03.25 (DE) Nürnberg - Hirsch

04.03.25 (DK) Aarhus - VoxHall

05.03.25 (NL) Tilburg - 013

06.03.25 (DE) Frankfurt - Zoom

07.03.25 (PL) Wroclaw - Transformator

08.03.25 (HU) Budapest - Barba Negra

09.03.25 (PL) Krakow - Kwadrat

10.03.25 (DE) Berlin - Columbia Theater

12.03.25 (BE) Antwerpen - Zappa Club

13.03.25 TBC

14.03.25 (NL) Drachten - Iduna

15.03.25 (FR) Strassbourg - Le Molodoi

16.03.25 TBC



Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dynazty nanowar of steel tour 2025