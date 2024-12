BLEED FROM WITHIN: neues Album im April 2025

Am 4. April 2025 erscheint via Nuclear Blast das neue Album "Zenith" von BLEED FROM WITHIN. Einen Einstieg dazu gibt es mit dem Musik-Video zu 'In Place Of Your Halo'.



"Zenith" Trackliste:



01. Violent Nature

02. In Place Of Your Halo

03. Zenith

04. God Complex

05. A Hope In Hell

06. Dying Sun

07. Immortal Desire, featt. Brann Dailor

08. Chained To Hate

09. Known By No Name

10. Hands Of Sin, feat. Josh Middleton

11. Edge Of Infinity



In Place Of Your Halo





https://www.youtube.com/watch?v=42-e9zFmgPA