REVENGE und

Das Album des Jahres 2025 für Freunde barbarischen Geknüppels dürfte mit diesen News gebucht sein. Das neben Szenegründer BLASPHEMY bekannteste War-Metal-Kommando REVENGE veröffentlicht am 31. Januar 2025 das siebte Studioalbum mit dem Titel "Violation.Strife.Abominate" über Season Of Mist. Hierzu gibt es knapp zwei Monate vor Release auch einen Vorgeschmack in Form des Openers 'Violation Unit (Balaclava Directive)':

Die Tracklist:

1. Violation Unit (Balaclava Directive)

2. Treason Disrupt (All Are Guilty)

3. Flashpoint Heretic (Flame Thrown)

4. Strife Invocation

5. Revelation Emaciated (Chalice Abominate)

6. Mercy Revoked

7. Piety Vaporised (True Force)

8. Shockwave Iconoclast

9. Last Resort

10. Aftermath (Forced Rest)

11. Liar's Rope (Degeneracy Fallen)

12. Swine Tumult (On All Fours)

