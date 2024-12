NACHTBLUT macht sich todschick

Am 21. Februar 2025 erscheint via Napalm Records mit "Todschick" das siebte Album von NACHTBLUT. Passend dazu hat die Band das Titelstück samt Musik-Video veröffentlicht.



NACHTBLUT über die neue Single:

"Mit diesem Song umarmt NACHTBLUT den Tod, zeigt gleichzeitig die Schönheit der Dunkelheit und definiert das Wort 'Todschick' neu. Als Titeltrack des Albums ist er der perfekte Einstieg in eine neue Ära."



Im Februar 2025 könnt ihe NACHTBLUT auf deutscher Headline-Tour erleben.



"Todschick" Trackliste:



01 Von Hass Getrieben

02 Todschick

03 Nachtgeweiht

04 Das Leben Der Anderen

05 Manchmal Kommen Sie Wieder

06 Mein Ist Die Hölle

07 Götterstille

08 Kinder Des Zorns

09 Stirb Langsam

10 Schneller Als Der Tod



Todschick





https://www.youtube.com/watch?v=292ENc1zFYY



NACHTBLUT "Todschick" Tour 2025:



21.02.25 DE - Hannover / Musikzentrum

22.02.25 DE - Osnabrück / Rosenhof

27.02.25 AT - Wien / Szene

28.02.25 DE - München / Backstage - Sold Out

01.03.25 DE - Stuttgart / ClubCann - Sold Out

02.03.25 DE - Stuttgart / ClubCann *Additional Show

06.03.25 DE - Nürnberg / Hirsch

07.03.25 DE - Leipzig / Hellraiser

08.03.25 DE - Berlin / Hole44

13.03.25 DE - Oberhausen / Kulttempel

14.03.25 DE - Frankfurt / Das Bett

15.03.25 CH - Luzern / Konzerthaus Schüür