GALNERYUS mit neuer Single

Die japanische neoklassische Power Metal-Gruppe hat gestern mit 'The Reason We Fight' eine neue Single veröffentlicht. Das dazugehörige Album "The Stars Will Light The Way" erscheint am 25. September, im Anschluss tourt die Band zum 20-Jährigen Jubiläum ihres ersten Albums bis November durch Japan.

GALNERYUS - The Reason We Fight





https://www.youtube.com/watch?v=uGxZ4x1rE3U