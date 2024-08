'RATATATA' wird offizieller Theme-Song des WWE Bash in Berlin

Der gemeinsame Song 'RATATATA' von ELECTRIC CALLBOY aus Deutschland und BABYMETAL aus Japan, der im vergangenen Mai erschien, wird neuer offizieller Theme Song des WWE Bash in Berlin. Das Wrestling-Event, organisiert von der amerikanischen World Wrestling Entertainment, findet am 31. August in der Uber Arena in Berlin statt, antreten werden Wrestler von Raw und SmackDown.

Schaut euch hier das Musikvideo dazu an:

BABYMETAL x ELECTRIC CALLBOY - RATATATA

https://www.youtube.com/watch?v=uGxZ4x1rE3U