VOODOO KISS träumt auf den Flügeln der Schlange

Die schwäbische Metal-Band um Summer Breeze Gründer Achim Ostertag, VOODOO KISS, hat heute ihr zweites Studioalbum "Feel The Curse" via Reaper Entertainment veröffentlicht.



Zur Feier des Tages, präsentiert die Band heute ein Musikvideo zum Song 'On Wings Of Serpent Dreams'.



Sänger Gerrit kommentiert:

" 'On Wings Of Serpent Dreams' ist sicherlich einer der eingängigsten und hymnischsten Songs auf dem neuen Album. Mir geht das verdammte Ding jedenfalls seit Wochen nicht mehr aus dem Kopf, haha. Aber "catchy" muss ja nicht immer gleich "cheesy" sein! Es ist ein griffiger Banger mit fetten Riffs, runden Melodien und einem Text, der den relativ komplexen Inhalt des Konzeptes mit wenigen Worten auf den Punkt bringt. Meiner Meinung nach harmonieren Steffi und ich bei diesem Song besonders gut. Aber auch das Wahnsinns-Gitarrensolo von Martin verdient Erwähnung!

Als Location für den Videoshoot konnten wir die wunderschöne Burg zu Niederalfingen nutzen. Ein Glücksfall was das Panorama und die Naturkulisse angeht. Enjoy!"



On Wings Of Serpent Dreams







https://www.youtube.com/watch?v=E0ob1UiVcp0



Lest auch das interessante Interview, das Marcel Rapp mit Achim und Gerrit geführt hat.



Quelle: Reaper Entertainmen Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: voodoo kiss feel the curse on wings of serpent dreams