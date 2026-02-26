FROM ASHES TO NEW kündigt Europatour an
Die Us-Amerikanische New-Metal-Band FROM ASHES TO NEW hat aktuelle Tourdaten veröffentlicht und wird auf Ihrer Durchreise auch in Deutschland haltmachen. Am letzten Tag der Tour wird auch das neue Album "Reflections" released.
Hier die Tourdaten:
07.04.2026 Mailand (IT) | Lime
10.04.2026 Hamburg (DE) | Bahnhof Pauli
11.04.2026 Köln (DE) | Gebäude 9
12.04.2026 Antwerpen (BE) | Zappa
14.04.2026 Eindhoven (NL) | Dynamo
17.04.2026 London (UK) | Dome
Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen.
From Ashes To New - Villain (Official Music Video)
https://www.youtube.com/watch?v=ZsDTLB59pjI
- Quelle:
- FROM ASHES TO NEW Facebook
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- from ashes to new
