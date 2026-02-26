IRON SAVIOR und MYSTIC PROPHECY  auf Double Headliner-Tour mit GENERATION STEEL

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour von IRON SAVIOR und MYSTIC PROPHECY zu präsentieren!

Zwei deutsche Metal-Institutionen, zwei Jubiläen, 100% epischer Teutonenstahl.

Die HEAVY METAL MANIA Tour 26 bringt euch ein Double-Headliner-Paket der Extraklasse: MYSTIC PROPHECY & IRON SAVIOR  geballte Power, hymnische Refrains, kompromisslose Riffs ... Heavy/Power Metal vom Allerfeinsten!

Mit von der Partie sind "Special Guest" GENERATION STEEL, einer der vielversprechendsten deutschen Traditional Metal-Acts. Alle drei Bands werden mit neuen Alben am Start sein!

Freut euch auf:

⚡ zwei volle Headliner-Shows

⚡ Klassiker + neue Hymnen

⚡ ein Event, das eure Nackenmuskulatur auf eine harte Probe stellt

⚡ pure Heavy Metal-Wucht von der ersten bis zur letzten Minute

𝗛𝗘𝗔𝗩𝗬 𝗠𝗘𝗧𝗔𝗟 𝗠𝗔𝗡𝗜𝗔 𝗧𝗢𝗨𝗥 '𝟮𝟲

Double Headliners: MYSTIC PROPHECY & IRON SAVIOR

Special Guest:13.11.26 · (DE) Siegburg | Kubana Live Club 26.11.26 · (DE) Nürnberg | Hirsch 27.11.26 · (DE) Lindau | Club Vaudeville 28.11.26 · (DE) Freiburg | Crash 03.12.26 · (DE) Aschaffenburg | Colos-Saal 04.12.26 · (DE) Bochum | Matrix 05.12.26 · (DE) Oldenburg | MTS 10.12.26 · (BE) Kortrijk | DVG Club 11.12.26 · (DE) Osnabrück | Hyde Park 12.12.26 · (DE) Köln | MTC 13.12.26 · (DE) Mannheim | 7er Club

Tickets bekommt Ihr unter anderem bei Rockworld 24

