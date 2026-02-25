HEAVENFALL: Neue Single
25.02.2026 | 22:56
Heute wurde ein Textclip zur neuen, digitalen Single 'Squall-led' der Metalband HEAVENFALL veröffentlicht. Das Stück ist ein Vorbote des nächsten Albums "Thorn", das am 15. Mai herauskommen soll.
https://www.youtube.com/watch?v=SGYWX5blAUQ
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- heavenfall thorn squall-led
