HEAVENFALL: Neue Single

Heute wurde ein Textclip zur neuen, digitalen Single 'Squall-led' der Metalband HEAVENFALL veröffentlicht. Das Stück ist ein Vorbote des nächsten Albums "Thorn", das am 15. Mai herauskommen soll.







https://www.youtube.com/watch?v=SGYWX5blAUQ

Quelle: Asher Media Relations Redakteur: Stefan Kayser Tags: heavenfall thorn squall-led