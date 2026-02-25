METALLICA kündigt Auftritte im

Wer METALLICA aufmerksam verfolgt, wird bereits die Gerüchte mitbekommen haben, nun ist es offiziell: Im Oktober 2026 werden James Hetfield & Co. ihr "No Repeat-Weekends"-Konzept in das kugelförmige "Sphere" in Las Vegas bringen unter dem Motto: "Life Burns Faster At Sphere In Las Vegas".

Die Daten sind:

OKTOBER 1 & 3

OKTOBER 15 & 17

OKTOBER 22 & 24

OKTOBER 29 & 31

https://www.youtube.com/watch?v=6f5SsjjrSp0

Weitere Infos und Karten unter https://www.metallica.com/news/2026-02-25-life-burns-faster-at-sphere-in-las-vegas.html