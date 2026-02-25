RVBANG 2026: Eine Absage und ein hochkarätiger Neuzugang!

Leider hat WHITE LION alle Europa-Konzerte für 2026 abgesagt und wird somit auch nicht beim RVBANG 2026 auftreten.

Nach dieser bedauerlichen Absage kann das RVBANG fast im gleichen Atemzug aber auch schon einen hochkarätigen Neuzugang im Billing für die diesjährige Festivalausgabe bestätigen. Niemand Geringeres als die Schwedischen Hard-Rocker von H.E.A.T werden im Juli ein Balingen mit dabei sein und ergänzen somit das bisher schon sehr starke Line-Up des RVBANG 2026 mit den beiden Headlinern MICHAEL SCHENKER und OVERKILL.





Das RVBANG findet vom 09.07 - 11.07. 2026 auf dem Messegelände Balingen statt.

Tickets gibt es unter diesem Link: https://rvbang.de/tickets

Für weitere Infos rund um das Festival checkt die offizielle Webseite vom RVBANG: https://rvbang.de/