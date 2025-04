FEUERSCHWANZ goes Korea: Gangnam Style

Cover-Versionen bekannter Hits aus allen möglichen Genres sind ja bei den Erlanger Folk-Metallern längst keine Neuigkeit mehr - siehe 'Warriors Of The World', 'Gimme! Gimme! Gimme!' oder 'Dragostea Din Tei'.

Jetzt hat sich FEUERSCHWANZ den 2012 viral gegangenen Überhit 'Gangnam Style' des südkoreanischen Musikproduzenten PSY vorgeknöpft. Der Track wird auch auf dem am 25. Juli 2025 via Napalm Records erscheinenden Album "Knightclub" vertreten sein. Was dabei rauskommt? Schaut am besten selbst:

Gangnam Style

https://www.youtube.com/watch?v=j0U769v6acU