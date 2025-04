Taubertal Festival 2025: Einige Metal/Rock Acts angekündigt

Das Taubertal ist zwar pauschal kein Metal-Festival, hat aber eigentlich jedes Jahr ein paar Acts aus der Rock und Metal Szene dabei. Im diesjährigen Line-Up kommt das Gerne keinesfalls zu kurz. So wurden Bands wie I PREVAIL, H-BLOCKX und auch PAPA ROACH angekündigt.

Ebefalls mit dabei sind:

MEHNERMOOS, DUBIOZA KOLEKTIV, ENTER SHIKARI, HILLTOP HOODS, RAUM27, KASI, PAULA CAROLINA, FROM FALL TO SPRING, KONTRA K, 01099, MADSEN, IRIE RÉVOLTÉS, TEAM SCHEISSE, HEISSKALT, BETONTOD, REVNOIR, THORMESIS, YUNGBLUD, NOTHING BUT THIEVES, THE BUTCHER SISTERS, ENNIO, THE CHATS, EMIL BULLS und 100 KILO HERZ