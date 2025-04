Neues Video von RIVERS OF NIHIL

Am 30.05.2025 wird das neue Album "Rivers of Nihil", per Metal Blade Records, veröffentlicht. Nach 'American Death' kommt eine weitere Auskopplung der Platte, mit 'Water & Time'.

"Rivers of Nihil" Trackliste:



01-The Sub-Orbital Blues

02-Dustman

03-Criminals

04-Despair Church

05-Water & Time

06-House of Light

07-Evidence

08-American Death

09-The Logical End

10-Rivers of Nihil

Water & Time (Official Video)

https://www.youtube.com/watch?v=MZC2hfkdf2A