VALFEANOR zum Vierten

Die Black-Metaller VALFEANOR haben ihr viertes Studioalbum "Awareness" veröffentlicht. Der neue Silberling kommt mit acht Tracks daher und wurde in Eigenregie auf den Markt gebracht.

"Awareness" Trackliste:





01-Blurring (Intro)

02-Witches Dance

03-Crimson Puppet

04-Collective Consciousness

05-In the Wizard's Mind

06-A Mansion in the Mist

07-The Third Face

08-When the Strings Slowly Fade

Quelle: VALFEANOR Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: valfeanor awareness