GWAR: Neues Album zum 40. Geburtstag angekündigt

Die amerikanische Shock-Rock-Legende GWAR ist zurück und wird am 25. Juli 2025 ein neues Album veröffentlichen. "The Return Of Gor Gor" heißt das neue Werk und erscheint via Pt Records/Z2 Comics.



Gleichzeitig feiert die Band damit ihr 40-jähriges Bestehen. Das neue Album liefert drei neue Songs und vier Live-Tracks. Diese wurden 2024 in Atlanta aufgenommen. Zudem gibt es einen exklusiven 32-seitigen Comic, der die epische Rückkehr von Gor Gor, GWARs lange verschollenem, drei Tonnen schweren Tyrannosaurus Rex, beschreibt.



Die Vinyl-Editionen sind mit einer animierten Radierung von Gor Gor auf Seite A versehen, wobei lila Vinyl exklusiv bei GWAR.net und grünes Vinyl bei Z2Comics.com erhältlich ist. Eine Deluxe-Hardcover-Ausgabe ist ebenfalls über Z2Comics erhältlich.



Aus dem Werk wurde bereits die Single 'Lot Lizard' herausgebracht.

Blothar sagt dazu: "'Lot Lizard' ist eine fulminante Rückkehr zu GWAR als Punk-Metal-Kraftpaket mit Sinn für Humor. Was könnte charmanter sein als ein Song über eine Crack-süchtige, sich queer kleidende Dinosaurier-Prostituierte, die in Truck-Stop-Gurkenparks Würstchen schreddert? Nichts, Schatz. Das ist es. Der Song rockt. Hört zu, ihr Trottel…"





Die Tracklist liest sich so:

1. The Great Circus Train Disaster

2. Tyrant King

3. Lot Lizard

4. Crack In The Egg (Live)

5. The Founding Fathers (Live)

6. America Must Be Destroyed (Live)

7. Fishfuck (Live)



Das Album kann bereits vorbestellt werden.