Reichlich Energie im hysterischen Setting.

Ich habe BRUNHILDE in diesem Jahr erstmalig im Vorprogramm von J.B.O. erlebt und bin mir bis heute nicht sicher, was ich von der eigenwilligen Show der hiesigen Heavy-Rock-Combo halten soll. Die gesamte Performance war sehr stark auf die Reize der attraktiven Frontdame ausgerichtet, während die Band ihre teils recht hysterischen Nummern ins Auditorium feuerte. Mit dem Release des neuen Albums bin ich mir nun aber sicher, dass es bei BRUNHILDE einen großen Widerspruch zwischen der tatsächlichen Energie der Darbietung und der Qualität des Songwriting gibt. Denn auch wenn sich "In Love Your Hate" von einem explosiven Moment zum nächsten arbeitet und dabei zumindest eine Menge High-Energy-Rock anbietet, ist der quietschige und immer noch hysterische Gesang mehr als nur gewöhnungsbedürftig, aber eben das Zentrum jedes einzelnen Songs. Auf Dauer, das muss man einfach sagen, geht BRUNHILDE ordentlich auf die Nerven!



Würde man die Platte rein instrumental betrachten, wäre der Mix aus schmutzigem Rotzrock und modernem Alternative-Sound sicherlich ganz hörenswert und könnte auch mit mächtig viel Power die eigenen Boxen crushen. Doch der Gesang ist hier das Zünglein an der Waage und macht vor allem die ersten Tracks des neuen Albums zu einer echten Geduldsprobe, die man nur mit sehr langem Atem bestehen kann. Immerhin wird es im hinteren Teil von "In Love Your Hate" ein bisschen besser, weil die vokalen Eskapaden nicht mehr so stechend sind und tatsächlich auch ein paar gute Gesangslinien zustande kommen. Aber einen echten Maßstab können auch 'Go With The Flow' und 'Wait' nicht setzen, zumal die Maschinerie immer nach dem gleichen Strickmuster verläuft.



Wir sprechen hier über persönlichen Geschmack, und der mag an anderer Stelle sicher noch mal deutlich variieren. Livehaftig hat mir BRUNHILDE gar nicht so schlecht gefallen, auf Platte geht das Ganze aber weitestgehend an meinen Ohren vorbei.