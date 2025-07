Legende ohne Legendenstatus.

Erst im vergangenen Jahr haben die Doom-Veteranen von FUNERAL die Saison mit einem weiteren Meilenstein geprägt, der nicht nur szeneintern zu den wichtigsten und besten Releases des gesamten Jahgangs zählte. Schon kurze Zeit später schieben die Norweger nun "The Funereal EP" nach, eine 4-Track-EP, die im Kern aus einem dreiteiligen Longtrack besteht, der wiederum alle finsteren Emotionen weckt, die man bei FUNERAL über viele Jahre eingeschenkt bekommen hat: Epik, Tragik, Dramaturgie, dazu düstere Melodien durch und durch und diese unbeschreiblich intensive, chamäleonartige Stimme. All diese Facetten hat die Band in den letzten Jahren zu einer monumentalen Mischung zusammenführen können. Mit dem neuen Material knüpfen die Nordeuropäer nicht nur an ihre Glanzleistungen an, sondern übertreffen sich in den einzelnen Kapiteln zu 'Gamalt ljós' in jeglicher Hinsicht selbst.



Sanfte Violinen duellieren sich mit brachialen Riffs, epische Harmonien werden von einigen heftigen Eruptionen durchkreuzt, das CANDLEMASS-Erbe wird einmal mehr auf ein neues Level gebracht. Wenn es dann noch an die theatralisch inszenierten Hooklines geht, ist die Truppe längst eine Klasse für sich und im gesamten Epic Doom vielleicht aktuell die bestmögliche Adresse. Man höre sich nur mal den letzten Part des Dreiteilers an, in dem wirklich alle Register gezogen werden. Das rein akustische 'Når Kisten Senkes' kann in dieser Kategorie vielleicht nicht mithalten, hat aber dennoch genügend Tiefgang, um die Jüngerschaft bis zur letzten Note zu begeistern. Mehr kann man sich nicht wünschen, zumal es sich beim Material von "The Funereal EP" dem Hörensagen nach 'lediglich' um übrig gebliebenen Stoff aus den letzten Sessions handelt. Wahnsinn, wenn das wirklich der Wahrheit entspricht!



FUNERAL ist in der Vergangenheit immer mal wieder mit großen Explosionen zurückgekehrt, leider aber nicht der beständigste Act in der europäischen Doom-Szene. Wenn die Norweger jedoch wieder auf den Plan treten, ist sofort Alarm angesagt. Warum? Nun, das zeigt diese EP in jeder einzelnen Sekunde!