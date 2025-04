ROYALE LYNN: Debütalbum

Die in Nashville lebende Musikerin und Künstlerin ROYALE LYNN wird am 27.06.2025 ihr Debütalbum veröffentlichen. Es trägt den Namen "Black Magic" und erscheint via Epitaph Records.



Das Werk wurde von Jonathan Roach produziert. Es skizziert die Erkundung von persönlichen Kämpfen mit der psychischen Gesundheit der Sängerin. Verwoben mit einer von Mythologie und Fantasie inspirierten Erzählung. In Anlehnung an die Legende von der Büchse der Pandora steht jeder Song für etwas "Böses“" das aus der Büchse der Pandora in die Menschheit entkommen ist.



Die Sängerin sagt dazu: "In jedem Song geht es um psychische Gesundheit; ich möchte meine Geschichten in der Hoffnung erzählen, dass sie anderen helfen. Am Ende des Tages denke ich, dass nicht genug über psychische Gesundheit gesprochen wird... und wenn meine Songs jemandem so helfen, wie mir die Musik meiner Lieblingsband über die Jahre hinweg geholfen hat, ist das alles, was für mich zählt. Ich glaube, dass Musik Leben rettet. Als ich aufgewachsen bin, hatte ich Probleme, mit meiner psychischen Gesundheit umzugehen, und ich weiß, dass einige meiner besten Freunde auch damit zu kämpfen hatten. Ich glaube, diese Musik gibt uns einen sicheren Raum, in dem wir ehrlich zu uns selbst sein können. Ich wollte der Gemeinschaft zeigen, dass sie nicht allein sind."

Mit dem Song 'Greed' ist eine weitere Single vorab erschienen.



Die Tracklist liest sich so:

1. GREED

2. E.V.I.L.

3. BLACK MAGIC

4. SACRIFICE

5. PANDORA’S BOX

6. DRAGON

7. WHEN WE DIE

8. WTCH

9. DARK MODE

10. INSIDE OUT

11. DEATH WISH (feat. Danny Warsnop)

12. BATTLEGROUND



Das Album kann bereits vorbestellt werden.