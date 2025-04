TRIBUNAL: Neues Album vorab im Stream verfügbar

Am Freitag, den 17.04.2025, erscheint das zweite Album "In Penitence And Ruin" der Gothic-Doom-Band TRIBUNAL. Bereits jetzt ist das neue Werk bei Youtube als Stream verfügbar.



Das Werk kann unter anderen über den Webshop des Labels 20 Buck Spin geordert werden.



Die Tracklist liest sich so:

1. Incarnadine

2. A Wound Unhealing

3. Angel of Mercy

4. The Sword of the Slain

5. Ruin

6. The Penitent

7. Armoured in Shadow

8. …And the Thorn-Choked Flowers Grow

9. Between the Sea and Stars

