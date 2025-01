Erstes Album von CABALLERO

Gates Of Hell Records kündigt die Veröffentlichung des selbstbetitelten Debütalbums von CABALLERO auf Vinyl (limitiert auf 400) und Tape (limitiert auf 100) an, das am 21. Februar 2025 erscheinen wird.

Das Album erinnert musikalisch an die glorreichen Tage des frühen US Power Metal von Bands wie JAG PANZER, OMEN, BROCAS HELM und CIRITH UNGOL! Eine perfekte Ergänzung zu den Labelkollegen PHAETHON.

Die sieben Stücke des Albums knüpfen konzeptionell an die spanische Eroberung des Aztekenreichs an und beziehen sich auf genau diesen Zeitpunkt in der Geschichte sowie auf die Mythologie der Azteken. Letztlich geht es in den Liedern jedoch um den Krieg, der als göttliche Berufung und Weg zur Unsterblichkeit für die brutalen Krieger auf beiden Seiten des Konflikts gesehen werden kann. Die zentrale Figur ist Mictlantecuhtli, der aztekische Gott des Todes, der über den beiden Seiten des Konflikts schwebt, was einen wesentlichen Teil dessen, worum es auf dem Album geht, einfängt. Mit den Worten der Band: „Dieses Album klingt wie ein Schlachtfeld, riecht nach Blut und Schweiß und quält dich mit physischen und metaphysischen Schrecken.

In die erste selbstbetitelte Single könnt Ihr gerne hier reinhören:

Caballero

https://www.youtube.com/watch?v=fjhhCo9GCXs