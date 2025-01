Neue Single und Album von VISIONATICA

Freunde des gepflegten Symphonic Metal dürfen sich freuen: VISIONATICA bringt heute die neue Single 'Psychopaths' raus und kündigt für den 18. April das dritte Studioalbum "Harrowing Insight" an. Vor kurzem erst haben die Franken beim Label El Puerto Records unterschrieben.

"Harrowing Insight" ist ab sofort unter http://visionatica.epr.rocks/ vorbestellbar.

Trackliste des Albums:

1 The Mirror (Intro)

2 Wolfman

3 Sympathy For The Devil

4 Scheherazade

5 Fucking Seducer (feat. Ambre Vourvahis)

6 Psychopaths

7 Super Masochistic, So Sadistic, Feministic

8 Paralyzed

9 Flashback

10 Inside

Psychopaths:

https://www.youtube.com/watch?v=2IpP83WTA2Q