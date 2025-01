Auf Youtube gibt es ein neues Video von KILLSWITCH ENGAGE. Der Song 'I Believe' ist eine Auskopplung aus dem angekündigten Album "This Consequence", welches am 21.02.2025 via Metal Blade Records veröfffentlicht wird.

"This Consequence"

1 Abandon Us

2 Discordant Nation

3 Aftermath

4 Forever Aligned

5 I Believe

6 Where It Dies

7 Collusion

8 The Fall of Us

9 Broken Glass

10 Requiem

Killswitch Engage - I Believe

https://www.youtube.com/watch?v=LgS-fkFOsRA