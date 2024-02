Erste Ausgabe des INNFIELD FESTIVALS!

Nach 3 Jahren Pause wird im Tiroler Bergland ein neues Festival geboren: das INNFIELD FESTIVAL, das wohl größte Metal und Rock-Festival im Westen von Österreich.



Das Festival findet erstmalig in Radfeld (Tiroler Flachland, inmitten der Alpen) vom 28. bis 29. JUNI 2024 statt. Headliner sind PARKWAY DRIVE und KREATOR.



Natürlich gibt es nicht nur Live-Musik. Das INNFIELD bietet ein Camping Areal auf 20.000qm, Food Trucks und Partyzelte, sowie zahlreiche Bars am ganzen In(n)field.



Bisher sind folgende Band bestätigt:



PARKWAY DRIVE

KREATOR

EPICA

LIONHEART

IMMINENCE

FLESHGOD APOCALYPSE

DYINGF FETUS

WARKINGS

DEAD LIKE JULIET

EMIL BULLS

CRYSTAL LAKE

BLACK INHALE

GARAGEDAYS

SILENZER

ALL FACES DOWN

DIE ANALPHABETEN

Hier ein Festival-Trailer:



INNFIELD FESTIVAL 2024 // Parkway Drive, Kreator, Epica uvm.







https://www.youtube.com/watch?v=msNLCFYp4sc





Weitere Infos findet ihr unter https://www.innfieldfestival.com/

