CHEMNITZ METAL CULTURE: Zweiter Versuch startet im Mai

Nachdem die für Dezember im Chemnitzer Kraftverkehr geplante Veranstaltung "Chemnitz Metal Culture" wegen Krankheit abgesagt werden musste, steht nun für Mai eine Neuauflage auf dem Programm. Und dieses Mal sogar drei Tage lang!



Gemeinsam mit der Wacken Foundation wird vom 24.05. bis 26.05.2024 in Chemnitz gerockt. Wer noch die Karten von der Dezmber-Veranstaltung hat, kann diese nun nutzen. Am Sonntag ist der Eintritt grundsätzlich frei. Bis zum 01.03.2024 gibt es die Early-Bird-Tickets. Bei Metaltix sind die Karten zu erwerben.



Und so sieht das Programm aus:



Freitag:

Wacken Warm-Up Show mit DESTRUCTION, INSANITY ALERT, ONE STEP BACK



Samstag:

Wacken Metal Battle Halbfinale Deutschland, CALIBAN, DESERTED FEAR



Sonntag:

Wacken Foundation Family Day mit KOOL KATZ, MUTZ, HORST ADLER KAPELLE



An allen drei Tagen gibt es ein Rahmenprogramm mit Infoständen, Merchandise, Food & Drinks sowie am Freitag und Samstag eine Aftershow-Party mit dem Ballroom Hamburg DJ-Team.



Am Sonntag gibt es dann zur Musik noch Kinderschminken sowie Tombola und Hüpfburg.



Alle weiteren Informationen gibt es auf den Seiten der Wacken Foundation und des Kraftverkehres.



