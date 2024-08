EQUILIBRIUM und die Erkenntnis

Mit ihrem neuen Song 'Gnosis' liefert EQUILIBRIUM das erste neue Material in 2024.



Gründungsmitglied René Berthiaume erklärt:

"Wir haben das ganze letzte Jahr über an neuen Songs für EQUILIBRIUM gearbeitet und 'Gnosis' wird der erste Song sein, den wir mit der Welt teilen werden. Dieses Jahr war ein herausfordernder, aber auch sehr befriedigender Prozess, da wir tief in die Materie eindringen mussten, um die Zutaten zu finden, die wir wirklich für unser nächstes Kapitel verwenden wollen. Ich denke, die neuen Songs sind die organischsten, erdverbundensten, emotionalsten und epischsten Stücke, die wir je geschrieben haben. 'Gnosis' befasst sich mit Themen wie Unwissenheit, Leiden und Transformation. Der Song spricht das Chaos an, das oft mit tiefgreifenden Veränderungen einhergeht, bietet aber auch einen Hoffnungsschimmer für einen Neubeginn und Erleuchtung. Der perfekte Song, um unser neues Kapitel einzuläuten."



Gnosis







https://www.youtube.com/watch?v=r7fIMdM51GY

