KANONENFIEBER und der Maulwurf

Am 20. September veröffentlicht die Blackened-Death-Metal-Band KANONENFIEBER ihr zweites Album "Die Urkatastrophe" über Century Media Records.



'Der Maulwurf' ist eine weitere Auskopplung aus dem Antikriegsalbum. Dieses Album soll die Opfer des Ersten Weltkrieges dem Vergessen entreißen.



Zum Hintergrund von 'Der Maulwurf' erklärt KANONENFIEBER:

"Mit Beginn des Stellungskriegs begann im Herbst/Winter 1914 auch der unterirdische Minenkrieg. Die für den Bau der Minenschächte eingesetzten Pioniere arbeiteten in 12-Stunden Schichten, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Abgesehen von der miserablen Sauerstoffversorgung hatten die sogenannten "Maulwürfe" mit Wassereinbrüchen und Verschüttungen zu kämpfen. Die niedrigen Stollen machten es nicht möglich, im Stehen zu arbeiten, weshalb eingesetzte Mineure nach kürzester Zeit über Rückenprobleme, offene Knie und Hände sowie über die Grabenfußkrankheit klagten. Über lange Zeiträume eingesetzte Mineure litten als Folge ihres Dienstes oft an psychischen Krankheiten und Panikattacken."



Der Maulwurf







https://www.youtube.com/watch?v=7f8N0UQAZF0

Quelle: Oktober Promotion / Century Media Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: kanonenfieber die urkatastrophe der maulwurf