Das bombastische "Unleashed" wurde am 27. Januar 2023 beim "AFAS Live" in Amsterdam aufgenommen. Viel Spaß beim Anschauen.



Unleashed (Live At The AFAS)







https://www.youtube.com/watch?v=OV7KcV0VZmw

