TV-Tipp: OZZY und MOTÖRHEAD bei Arte

Arte zeigt an diesem Freitag, dem 9. Juni ab 2145 Uhr die Dokumentation "Die neun Leben des OZZY OSBOURNE" (GB 2020). Auf der Website des Senders gibt es zusätzliche Informationen und einen Trailer.



Direkt im Anschluß geht es ab 2310 Uhr mit dem Livemitschnitt "MOTÖRHEAD: Louder Than Noise... Live In Berlin" weiter. Gezeigt wird der Gig im Berliner Velodrom 2012. Auch zu dieser Sendung hält Arte online Informationen und Trailer bereit.

