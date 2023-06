Neuigkeiten von MILKING THE GOATMACHINE

Das neue Werk von MILKING THE GOATMACHINE "Neue Platte" wird am 18. August 2023 über Reaper Entertainment veröffentlicht. Die Band wird im Rahmen des diesjährigen Summer Breeze Open-Air eine Release-Show spielen. Cover und Trackliste gibt es bereits.



Trackliste von "Neue Platte":



01 The Squeal Session

02 Feed Me; Milk Me; Comb Me

03 Children Of The Horn

04 Extreme Wolves Terror

05 The Wrong One To Milk With

06 In Battle There Is No Straw

07 Boots Bloody Boots

08 Twilight Of The Thundergoat

09 Funky Funeral

10 Iss'n Köttel, Mach'n Köttel

11 Napalm Grass

12 Kraut im Bart und Quark im Fell

13 Careless Whisper

